شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحسم مصير جودوين والشيخ من مواجهة إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي أحمد الشيخ والنيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعبا طلائع الجيش للفحص الطبي اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما النهائي من خوض مباراة إنبي غدا الأربعاء بدوري نايل.

واشتكي أحمد الشيخ من الإصابة في عضلات البطن فيما تعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الخلفية فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بإفتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة.

وتشهد قائمة الطلائع عودة لاعبه التنزانى حميد ماو ليكون الظهور الرسمي الأول مع الفريق بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وغاب حميد ماو عن مباراة الطلائع الأولى في الدوري أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة بنهاية الموسم الماضى.

فى سياق آخر، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق فى اليوم التالى لمباراة البنك الأهلى.

وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع والبنك الأهلى فى افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.

استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراة ودية مع فريق البلاستيك الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن سياسة الجهاز الفني بخوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية لتجهيز البدلاء والمستبعدين فنياً وبدنياً