أوسوريو يوضح سبب بكائه في مباراة الزمالك والمقاولون

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقطة بكائه في مباراة المقاولون العرب، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، في آخر ثوان المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، قال أوسوريو: "لم أبك بسبب المباراة، الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم".

وأضاف المدرب الكولومبي: "كرة القدم اخترعت عام 1862، وهناك نوعان من اللعب، فرق تهاجم وأخرى تدافع وتلعب على رد الفعل".

وتابع: "الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف، والأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات".

وأكمل مدرب الزمالك: "المنافس كان يدافع على المساحات في المباراة، وناشئو الزمالك أمثال محمد طارق ومحمد حسام بيسو وإيشو ظهروا بصورة جيدة، ويتحسنون بمرور الوقت".

وأشار إلى أن المقاولون سجل هدفه من ركلة ثابتة في مباراة اليوم، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم.

كما شدد أوسوريو على أنه يتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للزمالك، وفترة الإعداد التي خاضها مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها فريقه في الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم، وأضاف أن الزمالك يتحسن والفريق يؤدي المطلوب منه في المباريات.

وأضاف: "أجريت تغييرات بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء كما أن إيشو لاعب عمره 20 عامًا، ويلعب في مكان يشارك فيه شيكابالا وزيزو ونداي، وهو لاعب لديه إمكانيات جيدة، وأعجبني أوباما اليوم ومن الممكن أن يشارك في مركز المهاجم الصريح فيما بعد".

وشدد مدرب الزمالك على أنه في حالة الفوز تتم الإشادة به، وفي حالة تعرض الفريق للخسارة يتم انتقاده، مضيفًا أنه لن يغير طريقة لعبه أو أسلوبه، ولكن من الممكن أن يغير اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

وأضاف أن الزمالك عندما تعاقد معه يعلم أنه مدرب صاحب فكر هجومي، مشددًا على أن فريقه يسعى لخلق أكثر عدد ممكن من الفرص في كل مباراة، وهذا أمر صعب وليس سهل، ولا يوجد 11 لاعبًا في التشكيل الثابت لأن الأمر يتغير وفقا للخصم.

ولفت إلى أن "الدوري المصري قوي والمستويات متقاربة بين جميع الفريق ولا يوجد لاعب في العالم يستطيع لعب 3 مباريات في 10 أيام".

وعن غياب الثلاثي عمر جابر ونبيل دونجا والمثلوثي في لقاء اليوم، أوضح أوسوريو أنه فضل إراحة ثلاثي الزمالك استعدادًا للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، خاصة وأن المباراة المقبلة لا بديل فيها سوى الفوز بثلاثية، في حين من الممكن أن يتم التعويض في الدوري.