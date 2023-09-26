شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يكسب الاحترام بتجنب دعس شعار أتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الصحافة العالمية الحديث عن «ديربي مدريد» الذي انتهى بفوز أتلتيكو 3-1 على حساب ريال مدريد، ورصدت الكاميرات الحوار الذي دار بين نجم الريال الإنجليزي جود بيلينجهام والإسباني سيزار أزبيلكويتا ظهير الأتلتي المنتقل من تشيلسي في الصيف.

ووبخ أزبيلكويتا لاعب وسط الريال وقال له: «لعب نظيف»، فرد عليه جود: «لعب نظيف؟ يا رجل، رميت الكرة نحو الملعب 4 مرات لتهدر الوقت».

ورغم توتر العلاقات بين مشجعي الجارين إلا أن بيلينجهام كسب احترام مشجعي الأتلتي عندما رفض السير على شعار النادي لحظة خروجه من ملعب ميتروبوليتانو. ووصف المشجعون تصرف بيلينجهام بالناضج رغم سنه الـ20 وصفقوا له.