شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة اللاعبين تعرض حل المشكلة بين مدرب اليونايتد وسانشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تقدمت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعرض خدماتها للمساعدة على حل المشكلة القائمة بين الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، وجناح الفريق وخريج أكاديميته جيدون سانشو (23 عاماً)، وذلك بعد تقرير كشف عن منع المدرب للجناح الإنجليزي الواعد من دخول جميع مرافق الفريق الأول في ملعب التمرينات.

وذكر التقرير وجود شكوك حول قدرة الرابطة على حل المشكلة بين المدرب واللاعب، والتي بدأت بتصريح المدرب بأن غيابه عن مباراة الخسارة أمام أرسنال 3-1 كان بسبب «أدائه الضعيف في التمرينات» ،ليرد عليه سانشو عبر حسابه على X:«تدربت بشكل جيد جداً في التمرينات هذا الأسبوع، كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس منصفاً».

وحاولت الإدارة رأب الصدع بين المدرب واللاعب بعقد اجتماع بحضور المدير الرياضي جون مرتوغ والمدير التنفيذي ريتشارد أرنولد لكن المحاولة لم تكلل بالنجاح.