شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يبكي بعد هدف فريقه الملغى أمام المقاولون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقطة بكائه أمام المقاولون العرب بعد هدف فريقه الملغى، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت 1-1.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لم أبك بسبب المباراة، الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم».

وأضاف: «كرة القدم اخترعت عام 1862، وهناك نوعان من اللعب، فرق تهاجم وأخرى تدافع وتلعب على ردة الفعل».

وتابع المدير الفني للزمالك: «الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف، والأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات».

وأكمل:«المنافس كان يدافع على المساحات في المباراة، وناشئو الزمالك أمثال محمد طارق ومحمد حسام بيسو وإيشو ظهروا بصورة جيدة، ويتحسنون بمرور الوقت».

وأضاف أن المقاولون سجل هدفه من ركلة ثابتة في المباراة، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم.

وأكد أوسوريو أنه يتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للزمالك، وفترة الإعداد التي خاضها مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها فريقه في الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم، وأضاف أن الزمالك يتحسن والفريق يؤدي المطلوب منه في المباريات.

وأردف: «أجريت تغييرات بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء كما أن إيشو لاعب عمره 20 عاماً، ويلعب في مكان يشارك فيه شيكابالا وزيزو ونداي، وهو لاعب لديه إمكانات جيدة، وأعجبني أوباما اليوم ومن الممكن أن يشارك في مركز المهاجم الصريح فيما بعد».