شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يهزم الكهرباء ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواصل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم، استعداداته المكثفة لمواجهة فريق أجمك الأوزبكي في الثاني من الشهر المقبل، ضمن بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، حيث يغادر الفريق إلى العاصمة الأوزبكية طشقند في 30 من الشهر الحالي.

وكان فريق القوة الجوية قد تعادل في مباراته الأولى مع ضيفه فريق سبهان الإيراني 2 – 2 في المباراة التي جرت بينهما في ملعب «فرانسو حريري» في أربيل.

وفاز القوة الجوية على ضيفه الكهرباء 1-0، في مباراة تجريبية جرت بينهما في ملعب «الصقور» في العاصمة العراقية بغداد.

سجل هدف القوة الجوية والمباراة الوحيد اللاعب إبراهيم بايش من ركلة جزاء.

وقد حرص أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية على زج اللاعبين الأساسيين لفريقه، من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة فريق أجمك الأوزبكي.

وشهدت المباراة حضور مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، الذي بدأ يكثف من متابعته للمباريات الودية التي تجريها الفرق العراقية فيما بينها، وذلك في إطار بحثه المستمر عن لاعبين جدد يمكن أن يقوم بضمهم إلى «أسود الرافدين» في البطولات المقبلة. حيث منح كاساس في المباراة بعض اللاعبين حافزاً كبيراً للبروز من أجل الفوز بقناعاته.

وكان فريق القوة الجوية قد فاز ودياً أيضاً على فريق أمانة بغداد 2 – 1.