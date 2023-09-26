شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة من أجل لقاء محمد صلاح في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «بيبسي» للمشروبات مسابقة للجمهور، تتيح للفائزين لقاء مباشراً مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في دبي.

وأعلنت «بيبسي» منذ 11 سبتمبر/أيلول الحالي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن المسابقة، وجاء في الإعلان الترويجي: «هل أنت مستعد لإثارة إعجاب محمد صلاح؟ أظهر لنا ما ترغب في استبداله مقابل عطشك من خلال صورة أو مقطع فيديو، وإذا كان صلاح معجباً بما لديك، فستتاح لك الفرصة لمقابلته شخصياً في دبي».

ويحظى صلاح بشعبية كبيرة بين المشجعين، عالمياً أو عربياً، بعد تألقه اللافت مع ليفربول، وكسره العديد من الأرقام القياسية على صعيد «الريدز» أو الدوري الإنجليزي.