شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يعسكر في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غادرت بعثة فريق أربيل الأول لكرة القدم، إلى مدينة أنطاليا التركية لغرض الدخول في معسكر تدريبي، استعداداً لمنافسات دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى، والذي ينطلق في 20 من الشهر المقبل.

ويسعى الطاقم التدريبي لفريق أربيل الذي يقوده عباس عبيد إلى تهيئة الفريق بشكل جيد للموسم المقبل، لاسيما بعد أن ضم الفريق خمسة محترفين منهم أربعة أجانب هم «البرازيلي برونو آنجوس، والكولومبي لويس إدوارد والغاني فرانك والمالي آداما مالو أرهين، فضلاً عن المحترف السوري ياسين سامية».

كما ضم فريق أربيل في هذا الموسم علاء مهاوي، لاعب المنتخب العراقي الأول السابق، الذي مثل في الموسم الماضي فريق القوة الجوية.

ويخوض فريق أربيل بعض المباريات التجريبية مع فرق تركية أو مع فريق زاخو العراقي الذي يعسكر هو الآخر الآن في مدينة أنطاليا التركية.

الجدير بالذكر أن الطاقم التدريبي لفريق أربيل استطاع في الموسم الماضي انتشال الفريق من المراكز الأخيرة والقفز به إلى التواجد بين الفرق التي تتواجد في المراكز الثمانية الأولى، فضلاً عن وصوله إلى المباراة النهائية لكأس العراق التي خسرها أمام فريق القوة الجوية 0 -1.