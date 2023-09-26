شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كرة أمريكية ينافس ميسي بسبب مطربة بوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس الوحيد الذي رفع مبيعات ناديه إنتر ميامي الأمريكي، بل هناك من فعل هذا في كرة القدم الأمريكية والسبب فني بحت ولا علاقة له بالرياضة.

وفي التفاصيل، ارتفعت مبيعات القميص رقم 87 لترافيس كيلسي لاعب نادي كنساس سيتي شيفز ( سعر القميص 175 دولاراً ) بنسبة 400 في المئة بعد حضور صديقته مطربة البوب الشهيرة تيلور سويفت مباراته أمام شيكاغو بيرز وجلست بجوار والدته دونا كيلسي في المنصة الرئيسية.

وشوهدت سويفت وهي تصفق وتشجع وتتفاعل مع مجريات المباراة، لكن من حسن حظ عشاقها أن النادي عرض إمكانية إرجاع القميص خلال 90 يوماً في حال لم تستمر العلاقة الرومانسية بينهما.

وقاد كيلسي فريقه للفوز 41-10 وغادرت سويفت الملعب برفقته والانتقاد الوحيد الذي طاله هو ملابسه بعد المباراة إذ بدت كأنها طقم أبيض تلطخ بدهان أزرق كما يحصل مع الصباغين.