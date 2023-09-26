شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام المصرية تكشف عن خطأين لأمين عمر في مباراة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن الحكم الدولي، أمين عمر ارتكب خطأين في مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية بالدوري.

أوضح المصدر أن أمين عمر أخطأ بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه حاتم سكر لاعب الزمالك بعد تدخله العنيف على قدم لاعب المقاولون، وكان يجب أن يستدعيه محمد عادل حكم الفار لمراجعة اللعبة.

أما الخطأ الثاني فهو عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك، بعدما لمست الكرة يد لاعب المقاولون على خط منطقة الجزاء، ويعتبر الخط جزءاً من المنطقة وبالتالي فهي ركلة جزاء صحيحة، بينما جاء هدف المقاولون من قرار صحيح باحتساب ركلة ركنية لصالح ذئاب الجبل.

وواصل: «قرار إذاعة المحادثة بين أمين عمر وغرفة الفار خطأ كبير،ولا بد أن يتدارك الحكام الأمر مستقبلاً، وأن يعرف أن أي كلمة سوف تكون محسوبة، ومن الوارد أن يخطئ أي حكم، ولكن إذاعة المحادثة غير مقبول وهذا الأمر ضد بروتوكول الفار ولم نتخذ قراراً بذلك ولن يتكرر الأمر مستقبلاً».

وأكمل: «هناك بعض الألفاظ التي تحدث بها أمين عمر كانت خاطئة مثل ثلاث أرباع الكرة والربع، وركلة الجزاء صحيحة لنادي الزمالك، ولا يليق بأن يتم إذاعة المحادثة مطلقاً».

وأتم: «الركلة الركنية التي جاء منها هدف المقاولون العرب كانت صحيحة، واللعبة لم تلمس يد مهاجم المقاولون، وهدف أحمد علاء صحيح، وبطاقة حاتم سكر كانت صحيحة والدهس على القدم لم يرتق للبطاقة الحمراء، معظم قرارات الحكم أمين عمر كانت جيدة، والخطأ الوحيد كان عدم احتساب ركلة جزاء».