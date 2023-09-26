شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يدشن مشوار الكأس بخماسية من دون رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق النصر فوزاً عريضاً 5-1 على حساب مضيفه فريق أحد ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين «دور 32»، ليحجز مقعده في ثمن النهائي إلى جانب الفرق المتأهلة حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزفيتش، استطاع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا إحباط مخططات فريق المدينة المنورة الذي أنهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

افتتح ماني باب التسجيل من نقطة الجزاء في الدقيقة 16، وفاجأ البرازيلي كورنارد دفاعات النصر بكسر مصيدة التسلل قبل نهاية الشوط الأول وتسجيل هدف التعادل لأصحاب الضيافة.

استمر أحد في الصمود حتى الدقيقة 62 عندما فاجأ الإيفواري سيسكو فوفانا الجميع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء واضعاً النصر في المقدمة 2-1.

وانفرطت السبحة الأحدية بعد ذلك ليستقبل الفريق ثلاثة أهداف من تاليسكا والبديلين أيمن يحيى وسامي النجعي في الدقائق 76 و81 و88.

واستطاع ضمك التأهل بعد فوزه الصعب على القيصومة 2-1، سجل للفائز نيوكلاي ستانسيو من كرة ثابتة وأسان سيساي في الدقيقتين 31 و3، وللضيوف سلطان فقيهي «77» بالخطأ في مرمى فريقه.

وحتى الآن تأهلت فرق الاتفاق والتعاون والحزم والشباب والهلال والنجمة والنصر وضمك، وتبقت مباريات الثلاثاء والأربعاء لإكمال المتأهلين إلى دور الـ16.