شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بيكهام تكشف سر إعجابها به والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت فكتوريا زوجة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في وثائقي نجم الكرة على نتفليكس، عن سر إعجابها به عندما رأته لأول مرة في مباراة خيرية عام 1997 في ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وقالت الأم لثلاثة أولاد وبنت: «لاحظت أن زملاءه بعد المباراة توجهوا لحانة في قسم اللاعبين في مانشستر يونايتد، لكنه وقف في الرواق ليتحدث مع والديه، أنا متعلقة بوالدي كثيراً وأحببت هذا الجانب فيه».

واعترفت فكتوريا بأنها كانت تحضر مباريات اليونايتد لرؤية ديفيد وقالت: «البعض يقول إنني أوقعت به من خلال ملاحقته، لكنني أقول في الواقع أني كنت أذهب للمباريات كي أراه».