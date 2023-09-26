شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

واللاعبون هم: محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجية وطارق حامد واحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

وعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إلى قائمة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة التى لحقت بالنني مع فريقه في يناير الماضي.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، الثنائي الذي غاب عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.