شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تُحدد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلى بعد الإصابة فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى خضع لها صلاح محسن مهاجم الفريق لتحديد خحجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة الودية التى أقامها الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بين العناصر البديلة وبعض عناصر الشباب بملعب التتش أمس ، الأثنين.
وتعرض صلاح محسن للإصابة في المباراة الودية أمس في العضلة الخلفية وستحدد الأشعة حجم اصابة مهاجم الاهلي وموقفه من التدريبات المقبلة.
وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.
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