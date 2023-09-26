شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تُحدد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلى بعد الإصابة فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى خضع لها صلاح محسن مهاجم الفريق لتحديد خحجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة الودية التى أقامها الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بين العناصر البديلة وبعض عناصر الشباب بملعب التتش أمس ، الأثنين.

وتعرض صلاح محسن للإصابة في المباراة الودية أمس في العضلة الخلفية وستحدد الأشعة حجم اصابة مهاجم الاهلي وموقفه من التدريبات المقبلة.

على صعيد متصل ، يناقش مارسيل كولر مع جهازه المعاون الدفع بأكثر من لاعب فى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى مباراة العودة، بعد النتيجة المطمئنة التي حققها الفريق الأحمر بالفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الأحد الماضي.

وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.