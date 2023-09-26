هل يجب عليك إحضار لاعب "Double Gameweek".. خبراء الفانتازي يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يناقش بعض أفضل مدربي فانتازي في العالم خططهم قبل الجولة المزدوجة لبعض الفرق "Double Gameweek 7".

تناقش لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي ما إذا كانوا سيحضرون أيًا من لاعبي لوتون تاون

أو بيرنلي قبل "Double Gameweek 7".

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "لا تبدو جولة بيرنلي جيدة، لذا سأركز على لوتون، عيسى كابوري (4 مليون جنيه إسترليني) موجود في فريقي ومن المحتمل أن أشركه في التشكيلة وأتمنى أن يحافظ على شباكه نظيفة في واحدة على الأقل من المبارتين".

وأضاف: "كارلتون موريس (5.5 مليون جنيه إسترليني) هو الاختيار الأفضل من هجوم لوتون، وذلك ببساطة لأنه يبدو بحالة جيدة ويشارك دائما وهو المسؤول عن تنفيذ ضربات الجزاء".

وأردف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "أعتقد أن اللاعب الوحيد الذي يستحق الشراء هو موريس، إنها خطوة سهلة إذا كان لديك نيكولاس جاكسون (7 مليون جنيه إسترليني)".

ومن جانبه قال سام بونفيلد: "أنا أتجنب لاعبو بيرنلي تمامًا لأنه مع مواجهة نيوكاسل يونايتد في إحدى مبارياتهم، وغياب لايلي فوستر (5 مليون جنيه إسترليني)، أجد صعوبة في تسجيلهم للأهداف أو الحفاظ على نظافة الشباك".

وواصل سام: "لقد استثمرت بالفعل في كابوري، الذي قدم لي خمس نقاط في الجولة السادسة، ومن الممكن أن أبيع ويسا (6 مليون جنيه إسترليني) وشراء موريس".

وقال خبير الفانتازي بن كرابتري: "لقد قمت مؤخرًا بتفعيل خاصية "وايلد كارد" لذا من الصعب شراء أي لاعب منهم، وانتهى بي الأمر بعدم جلب أي لاعب من لوتون أو بيرنلي، حيث يوجد لاعبون جيدون لديهم مباريات جيدة هذا الأسبوع".

وأردف خبير الفانتازي، نيك: "لقد قررت عدم الاستثمار في أي من لاعبي "Double Gameweek" قد يكون الأمر مثيرًا للاهتمام لمدة أسبوع واحد، لكنني شخصيًا أعتقد أنه من الأفضل استهداف اللاعبون الأكثر تميزًا في الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز على المدى الطويل".

ومن جانبه قال براس: "في ظاهر الأمر، يبدو هذه الجولة وكأنها فخ، ومع ذلك سيقوم لاعب ما تسجيل الأهداف أو ستكون هناك شباك نظيفة، ونصيحتي هي عدم المبالغة في الالتزام بهؤلاء اللاعبين لأنك لا تريدهم على المدى الطويل، ولكن وجود واحد أو اثنين يمكنهم الجلوس على مقاعد البدلاء أمر جيد".

وأضاف: "موريس هو الاختيار الأفضل مع المشاركة في المباريات وركلات الجزاء، لكنني سأكون فقط مع كابوري الذي امتلكته منذ الأسبوع الأول من الدوري".

وواصل خبير الفانتازي هاري دانيلز: "اللاعب الوحيد الذي يستحق الشراء من لوتون وبيرنلي هذا الأسبوع هو موريس، ولكن حتى ذلك الحين فهو بعيد عن أن يكون أساسيًا، إذا كنت تمتلك لاعبين مثل كابوري أو أماري بيل (4 مليون جنيه إسترليني) فسأكتفي بهم".

واختتم خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "إذا كنت تمتلك بالفعل لاعبًا أو اثنين من لوتون أو بيرنلي، فهذا رائع، استخدمهما هذا الأسبوع، لن أكون في عجلة من أمري لشراء لاعبيهم، لكن استبدال مالكو جاكسون بموريس يجعل الأمر كذلك".