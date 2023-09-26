تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك.. وراحة لحسام عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب عمليات الاستشفاء ضمن برنامج موضوع لهم من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق والذي قاد هذه الفقرة، على منح اللاعبين تعليمات خاصة من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وفي المقابل، حصل حسام عبد المجيد مدافع على راحة من التدريبات الجماعية وذلك وفقا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر خضوع حسام عبد المجيد لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.