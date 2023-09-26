"كان مراهن عليه".. شوبير يكشف رسالة كولر المفاجئة لـ إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، رسالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إلى إمام عاشور لاعب الفريق، بعد المستوى المميز الذي ظهر به.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "كولر مبسوط جدا جدا من إمام عاشور، وشايف أنه اللاعب التكتيكي اللي ظابط معاه بشكل مميز، وتحدث مع اللاعب خلال المران الأخير ووجه له العديد من النصائح".

أضاف "شوبير": "كولر طلب من إمام عاشور، عدم الاهتمام بالسوشيال ميديا، ولا يركز خارج الملعب، ويجعل تفكيره كله في الملعب، مؤكدا له أنه حالة فنية مميزة، وأنه كان مراهن عليه، ولابد وأن يستمر بنفس المستوى في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع إمام عاشور مطلع الموسم الحالي، قادما من رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي وتحديدا بفريق ميتلاند.