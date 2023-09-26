شفاء فتوح ومشاركته في مران الزمالك.. واستمرار تأهيل عبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتماثل اللاعب أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له.

وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب أمس في مسابقة الدوري ، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية.

وفي المقابل، أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، ويأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب خوض تدريبات تأهيلية أخرى، و بعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.