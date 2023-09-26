شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن طرح المرحلة الأولي من تذاكر كأس العالم للاندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم إنطلاق المرحلة الأولي من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للاندية التي ستقام بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.



وقال فيفا أن المرحلة الأولي تشمل باقة تذاكر خاصة ببالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وباقة كل المباريات وكذلكتذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة.



ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي، علي أن يتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها. وستدور أحداث البطولة في جدة بين الـ١٢ والـ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣، حيث سيتنافس سبعة فرق على اللقب العالمي.