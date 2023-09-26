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وزير الرياضة ينعي وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة المصري، والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.، والذى وافته المنية اليوم.

 

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمى قال فيه :" ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف ..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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