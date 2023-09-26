شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بيبرس رئيساً لبعثة الطائرة فى تصفيات أولمبياد باريس باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس تامر بيبرس عضو مجلس إدارة إتحاد الطائرة بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة المقرر أن تغادر إلىاليابان بعد غداً ،الخميس، للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرا ببطولة أفريقيا بمصر .

ومن المقرر ان يحصل المنتخب على راحة غدا من التدريبات، حيث تغادر البعثة فى تمام الثانية صباح بعد غدا الخميس ومن القرر أن يبدأ منتخب الطائرة مشوار التصفيات بمواجهة أمريكا 30 سبتمبر ثم اليابان 1 أكتوبر وصربيا 3 أكتوبر وسلوفينيا 4 أكتوبر ثم تونس يوم 6 من نفس الشهر القادم وتركيا فى اليوم التالى ثم فنلندا 8 أكتوبر.

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة.