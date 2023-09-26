شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دورى محترفى اليد 10 أكتوبر بعد انتهاء مشاركة الأهلي ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر استئناف دورى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر القادم بالجولة الثامنة بعد إنتهاء مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل و المحدد لها الفترة من 28 سبتمبر الجارى و حتى 7 أكتوبر القادم .

تشهد الجولة الثامنة لقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور.

يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 7 جولات.

بينما جاء البنك الأهلى فى المرتبة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه الزمالك برصيد 17 نقطة فى المركر الثالث.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.