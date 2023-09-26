شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم غانى لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا ،واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

فى سياق مختلف شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له.

وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب أمس في مسابقة الدوري ، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية .