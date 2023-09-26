شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف البرازيلى سوزا ويتراجع عن ضمه فى يناير "مجاناً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق هيونداي جيونبوك الكوري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة ، رغم أن الطرفين "الأهلي واللاعب" كان قد إتفقا منذ أسابيع قليلة على إتمام الصفقة في يناير المقبل.

الأهلي حاول ضم سوزا أكثر من مرة أخرها قبل غلق باب الإنتقالات في مصر في الأول من سبتمبر الجاري لكن النادي الكوري رفض الإستغناء عن اللاعب الأمر الذي جعل الأهلي يتفق مع سوزا على إتمام الصفقة في يناير المقبل مجاناًَ لأن عقد سوزا مع النادي الكوري سينتهي في ديسمبر المقبل.

مصدر في الأهلي قال أن إدارة النادي لم تعد تفكر في ضم سوزا ولن تُجدد التفاوض معه إلا إذا حدث تغيير مُفاجئ في خريطة الأجانب بالفريق خلال إنتقالات يناير الشتوية.

وأوضح المصدر أن مارسيل كولر لم يعد مُتحمّساً لفكرة ضم سوا خاصة في ظل التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست وعودة صلاح محسن من الإعارة وتألق اللاعبين أصحاب الحلول الهجومية بالفريق في مقدمتهم ، حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا وأحمد عبد القادر ومعهم الوافد الجديد امام عاشور.

وشدد المصدر على أن ضم سوزا أو أي لاعب أجنبي أخر في يناير يستوجب الإستغناء عن أحداً من الرباعي الأجنبي في الفريق ، ديانج وبيرسي تاو ومعلول ورضا سليم وهذا أمر صعب للغاية لأن المدرب السويسري يرغب في أستمرار الأجانب في الفريق كما أن محمد الضاوي "كريستو" مُقيّد تحت السن في الأهلي.