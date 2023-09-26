شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي،محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.

كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أى عروض بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، جناح الفريق الأحمر، وتمسك ببقاء اللاعب فى قلعة الجزيرة، وأغلق الباب أمام إمكانية مناقشة أى عروض تخص مستقبل اللاعب مع الأهلي، فى ظل قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الجناح التونسي الشاب، ورغبته فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.

بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو

لم تمر مناوشات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بخصوص تلقيه عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي ورغبته فى الرحيل مرور الكرام على مسئولي الفريق السماوى، حيث استشعر المسئولون بوجود مخطط أو رغبة لدى المدير الفني للرحيل في أي وقت، وحال تلقيه عرضًا يفوق عقده مع بيراميدز، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لفتح ملف البحث عن مدير فنى جديد، لوضعه على قائمة الانتظار تحسبًا لحدوث أي أمر في مصير باتشيكو.

بكاء أوسوريو يخطف الأنظار فى مباراة الزمالك والمقاولون.. اعرف القصة

فوجئ متابعى مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ببكاء الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، بعد ثواني معدودة من إلغاء هدف مصطفى شلبي في مرمى المقاولون، ليربط البعض بين بكائه وتسجيل الزمالك لهدف ثم إلغائه. بعثة منتخب الطائرة تتوجه لليابان الخميس للمشاركة فى تصفيات الأولمبياد تغادر بعثة منتخب "رجال" الكرة الطائرة فى الثانية صباح بعد غدا الخميس إلى اليابان للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

مصدر بلجنة الحكام: لا يمكن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون إلا إذا اعترف أمين عمر بالخطأ