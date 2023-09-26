شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد في مباراة بلدية المحلة وسموحة على وفاة المستشار عادل الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة بلدية المحلة وسموحة المقامة حالياً على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل الوقوف دقيقة حداد على المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمى قال فيه :" ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف ..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون".

كما نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة المصري، والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.، والذى وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.