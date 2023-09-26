شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم علي شبين بهدف نظيف فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فريق غزل المحلة بهدف نظيف علي نظيره جمهورية شبين في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الاولي من دوري المحترفين، والمقامة علي ملعب شبين الكوم، احرز هدف المحلة يوسف بيبو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

و يأمل المحلة بالعودة بالنقاط الثلاثة بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية والتي جاءت أبرزها كالتالى: يوسف بيبو، أحمد حجى، محمد أحمد عبد الحميد “قطة”، محمد مصطفى “إيفا”، أحمد سودانى، عبد الرحيم “عمورى”، محمود غالى” وأحمد مجدى، أحمد كشرى ومجدى صبرى، محمد أبو الحمد ورجب جمال، وأخيرا أحمد طارق ومحمد حجازى.

وفي المقابل، يسعى عصام شعبان المدير الفني لفريق جمهورية شبين لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما خاض العديد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بالشكل الأكمل، حيث تعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق.