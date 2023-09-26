الامارات | تسجيل سري يفضح مسؤول رياضي ويتسبب في إقالته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تسجيل سري داخل نادي ويمبلدون لكرة القدم عن كلمات نابية صدرت من المدير الإداري داني ماكلين في حق زميلته في العمل مديرة التذاكر ريبيكا ماركهام، وكانت أخف الكلمات وطأة بين كمية الشتائم التي وجهها لها: "الخبيثة.. أكرهها سأقتلها".

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إنه تم وضع جهاز التسجيل في مكتب ماكلين من قبل الجندي السابق في الجيش البريطاني ماثيو ويلز الذي عمل بدوام جزئي في النادي كضابط أمن.

ولدى تفريغ الجهاز تبين أن ماكلين قال: "أريد أن أقذفها -ماركهام- من خلال نافذة لعينة.. لم أرغب أبدا في قتل شخص ما، لكني أرغب في قتلها.. أكرهها، تلك الخبيثة اللعينة".

ووجد التسجيل صدى واسع في بريطانيا واستنكر الوسط الرياضي هناك موقف مسؤول النادي فجاء على الفور بيان رسمي لنادي ويمبلدون ردأص على الاتهامات جاء فيه: "يسعى نادي ويمبلدون لكرة القدم إلى أن يكون ناديا مسؤولا وشاملا وحديثا ومملوكا للمشجعين. وعلى هذا النحو، فإنه يأخذ التزامه بالتصرف بشكل صحيح ويكون قدوة، فضلا عن واجبه في الرعاية تجاه الموظفين والمشجعين، على محمل الجد".

وأضاف البيان: "مثل تلك التصرفات المزعومة لم ولن يتم التسامح معها، كما أنها لا تمثل ثقافة نادي ويمبلدون.. بمجرد أن علمنا بالأمر، تصرفنا بشكل مناسب وفقا لمسؤولياتنا وقيمنا لحل الأزمة على الفور".

وبعدما تمت إقالة المدير الإداري داني ماكلين لما صدر منه من كلمات أساءت لزميلته.

