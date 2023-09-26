وزارة الرياضة تتابع التجهيزات النهائية لمعرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية

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القاهرة - سامية سيد -

تتابع وزارة الشباب والرياضة من خلال فريق عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وكيل الوزارة، التجهيزات النهائية لمعرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150عارض من شباب مراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.

ويقام معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف الحرفية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.