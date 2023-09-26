شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتقدم على بروكسى بهدف فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح القناة في التقدم على بروكسى بهدف مقابل للاشئ في المباراة المقامة على ملعب الأخير ضمن فاعليات الجولة الأولى لدورى المحترفين .

احرز هدف القناة أكرم عبد ربه في بداية المباراة ، وحاول بعدها لاعبو بروكسى إدراك الموقف بتحقيق التعادل إلا أنهم فشلوا بفضل الدفاع المحكم الذى فرضه سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة .

كانت أقيمت خمس مباريات من الجولة الأولى خلال اليومين الماضيين أنتهت بتعادل السكة الحديد ولافيينا 0/0 ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة النجوم ومكادى ، كما حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه بتروجت الفوز بثنائية على أسوان ، وبترول أسيوط على النصر للتعدين 3 / 1 .