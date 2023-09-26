شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتقدم على المقاصة بهدفين بالشوط الأول.. وطنطا وراية 0/0 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل للاشئ في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما ضمن فاعليات الجولة الأولى لدورى المحترفين .

احرز هدفى وادى دجلة كلاسين بعد سيطرة تامة من لاعبى الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة .

وفى مباراة أخرى تعادل طنطا مع راية سلبيا على ملعب أبناء السيد البدوى وسط لقاء متوسط المستوى لم يظهر فيه الفريقان بالشكل الأمثل .

كانت أقيمت خمس مباريات من الجولة الأولى خلال اليومين الماضيين أنتهت بتعادل السكة الحديد ولافيينا 0/0 ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة النجوم ومكادى ، كما حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه بتروجت الفوز بثنائية على أسوان ، وبترول أسيوط على النصر للتعدين 3 / 1 .