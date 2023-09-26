شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشابات يواجه "ساو تومى" بتصفيات أفريقيا 8 و13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ويواجه منتخب الشابات منتخب ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، على أن تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لموقعة الإياب.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

وخاض منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، وفاز في أخر بروفة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره المغربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الأفريقية 2024 المؤهلة لكأس العالم، وسجل ثلاثية المنتخب سارة خالد، ومايا دياب، وحلا مصطفى.