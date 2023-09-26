تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية بالدوري.

يواجه نادي مودرن فيوتشر نادي الداخلية في مباراة تقام على ستاد القاهرة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

خط الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود شعبان ، محمد نصير ، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد.