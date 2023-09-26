الأهلي يستفسر عن ترتيبات بطولة دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي مع اللجنة المنظمة لدوري السوبر الإفريقي للاستفسار عن عدة أمور بخصوص مشاركة الفريق في البطولة.

فوض الأهلي مرتجي للتواصل مع اللجنة، لذا استفسر عن ترتيبات البطولة وتكاليف رحلات الفريق وإقامته خارج مصر، بالإضافة إلى آلية طرح وتوزيع التذاكر ونسبها.

يخوض الأهلي مباراتين أمام سيمبا التنزاني يومي 20 و 24 أكتوبر المقبل، ويتأهل الفائز إلى نصف نهائي البطولة.

يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي مع الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي وأنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونجولي وبترو أتليتكو الأنجولي.