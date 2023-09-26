شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يخطف نقطة التعادل من القناة فى اللحظات الأخيرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة غاية في الإثارة تعادل بروكسى مع القناة بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دورى المحترفين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

تقدم القناة في الربع ساعة الأولى من المباراة عن طريق أكرم عبد ربه ، ثم أضاف محمد رضا الهدف الثانى للفريق في الشوط الثانى قبل أن يشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد علاء حارس مرمى القناة مع نهاية الشوط الأول .

عقب إحراز القناة لهدفه الثانى وهو ناقص لاعب ضغط لاعبو بروكسى من أجل تعديل النتيجة وإدراك الموقف وهو ما تحقق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق حسام بركات ومصطفى الصفتى .

كان هناك خمس مباريات أقيمت من الجولة الأولى خلال اليومين الماضيين أنتهت بتعادل السكة الحديد ولافيينا 0/0 ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة النجوم ومكادى ، كما حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه بتروجت الفوز بثنائية على أسوان ، وبترول أسيوط على النصر للتعدين 3 / 1 .