شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى للزمالك لليوم السابع: "نجحت فى التوصل لحل الأزمة مع الضرائب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك، إنه تواجد اليوم الثلاثاء، في مصلحة الضرائب، من أجل الوصول لحل في أزمة الحجز على أرصدة النادى لصالح المصلحة.

أضاف فؤاد الوطن في تصريح خاص لليوم السابع: "أبشروا فقد توصلت لحل لأزمة الضرائب المتعلقة بنادى الزمالك، ولن أفصح عن التفاصيل ولكن الفترة القادمة ستشهد خير كثير لنادى الزمالك".

تابع المدير المالى للزمالك، إن اللجنة الثلاثية تسعى للحفاظ على كافة حقوق القلعة البيضاء، وتعمل في كافة الاتجاهات لحل العديد من الأزمات.