شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. ريكاردو فورموسينيو يعلن تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي..



حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.