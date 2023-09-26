شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم راية بهدف ويحقق أول ثلاث نقاط بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق طنطا ثلاث نقاط غالية من بين أنياب فريق راية في المباراة التي جرت بينهما بإستاد طنطا بالغربية في الجولة الأولى من دورى المحترفين .

احرز هدف المباراة الوحيد محمد عاطف في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة ، ليحصد أبناء السيد البدوى أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط .

وأسفرت باقى المباريات التى أقيمت اليوم عن تحقيق غزل المحلة لفوز ثمين خارج أرضه على حساب جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ أحرزه يوسف بيبو ، كما تعادل بروكسى مع القناة 2/2 بعد مباراة مثيرة ، وفوز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، كما حقق المصرية للإتصالاتwe فوزا كبيرا خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف على دكرنس .