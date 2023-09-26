الارشيف / اخبار الرياضه

طنطا يهزم راية بهدف ويحقق أول ثلاث نقاط بدورى المحترفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم راية بهدف ويحقق أول ثلاث نقاط بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق طنطا ثلاث نقاط غالية من بين أنياب فريق راية في المباراة التي جرت بينهما بإستاد طنطا بالغربية في الجولة الأولى من دورى المحترفين .

احرز هدف المباراة الوحيد محمد عاطف في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة ، ليحصد أبناء السيد البدوى أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط .

وأسفرت باقى المباريات التى أقيمت اليوم عن تحقيق غزل المحلة لفوز ثمين خارج أرضه على حساب جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ أحرزه يوسف بيبو ، كما تعادل بروكسى مع القناة 2/2 بعد مباراة مثيرة ، وفوز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، كما حقق المصرية للإتصالاتwe فوزا كبيرا خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف على دكرنس . 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا