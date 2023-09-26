شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يقسو على دكرنس بثلاثية فى أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتصالات فوزا هاما علي نظيره دكرنس بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد دكرنس ضمن مباريات الجولة الاولي من دوري المحترفين، ليحصد فريق الاتصالات اول 3 نقاط في مشواره، يبدأ بها المنافسة علي التأهل للممتاز.

انتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف ، احرز اهداف الشوط الأول كل من اسلام صبحي في الدقيقة 20 وشيكا في الدقيقة 26 لفريق الاتصالات، بينما احرز هدف دكرنس احمد حسني في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول دكرنس ادراك التعادل الا ان فريق الاتصالات اعتمد علي الهجمات المرتدة لينجح في احراز الهدف الثالث عن طريق كوليبالي لتنتهي المباراة بفوز الاتصالات بثلاثة اهداف مقابل هدف.

واختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين بـ5 لقاءات بين جمهورية شبين وغزل المحلة، بروكسى مع القناة، طنطا مع راية، دكرنس مع فريق الاتصالات "وى"، ووادى دجلة مع مصر المقاصة.