شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام للفيفا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام، الى الاتحاد الدولى لكرة القدم، غدا الأربعاء، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.

وتستعد لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، لإرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا غد الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.

يذكر أن قائمة الحكام الدوليين الأخير في مصر لعام 2023 ضمت في حكام الساحة كلا من: محمد عادل - محمود ناجي - إبراهيم نور الدين - محمود البنا - أحمد الغندور - محمد معروف - أمين عمر - شاهندة المغربي - نورا سمير، كما ضمت قائمة الحكام المساعدين الدوليين: هاني عبد الفتاح - يارا عبد الفتاح - محمود أبو الرجال - جمالات شبل - سمير جمال - مي حسن - أحمد حسام طه - منى محمود - سامي هلهل - أحمد توفيق طلب - يوسف البساطي.

في حين ضمت قائمة حكام الفيديو الدوليين الأخيرة كلا من: محمود أبو الرجال - محمود عاشور - عمرو الشناوي - حسام عزب - طارق مجدي - وائل فرحان، كما ضمت قائمة حكام كرة الصالات الدوليين: طارق سامي - محمد حسن - عاطف حسين - محمد يوسف، وضمت قائمة حكام الكرة الشاطئية الدوليين: إبراهيم السيد - هاني فاروق - أحمد نوفل - وائل شعبان.



وشهدت قائمة الحكام الدولية لعام 2023، إدراج أسماء محمود عاشور حكم الفيديو وثنائي حكام الصالات طارق سامي ومحمد حسن، رغم استبعادهم في البداية من القائمة التي أرسلها اتحاد الكرة إلى فيفا بداعي تخطيهم سن الخامسة والأربعين.