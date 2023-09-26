شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سعيد بفوز سموحة على البلدية واللاعبين نفذوا الضغط بشكل مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

أكد سامى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" أن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى في الشوط الأول،موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفني لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه في الشوط الثانى مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم.

افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: محمد المغربى، أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد،الوسط: حمدى علاء، أحمد خالد، لحسن دهدوه، مصطفى البدرى، عمرو قلاوة،الهجوم: فادي فريد.

ودخل بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود ماهر،الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن، الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني، الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.