شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمود متولى عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظم محمود متولى مدافع النادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الامامية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ إنطلاق مباريات الموسم الجديد.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تحسن حالة محمود متولي بشكل مستمر، مشدداً على أن اللاعب يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الأثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.