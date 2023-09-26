شكرا لقرائتكم خبر عن بند 65 يمنح اتحاد الكرة صلاحيات تعيين رئيس جديد للجنة الاستئناف بعد وفاة الشوربجي.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك اتحاد الكرة حق تعيين رئيسا جديدا للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد وفاة المستشار عادل الشوربجي، اعمالا للمادة 65 من لائحة النظام الأساسي والتي تنص على حق الاتحاد في تعيين رئيس للجنة لحين انعقاد أول جمعية عمومية.

ونصت المادة 65 من لائحة النظام الأساسي على أنه حالة التوقف الدائم لرئيس أو، نائب رئيس أو، عضو اللجنة القـضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته؛ يعين المجلس بدي لاً لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا للجنة القضائية المعنيـة عن الفترة المتبقية.

وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمي قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون".

كما نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري، والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.