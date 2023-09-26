شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة حسام عبد المجيد بكدمة فى مفصل الركبة وينتظم فى التدريبات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية للإطمئنان على حالته، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أنه تم منح حسام عبد المجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن حسام عبد المجيد سينتظم غدا في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.