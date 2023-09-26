شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين فى قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر المقبل في البرتغال.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من:

يسري سامي – 60 كجم

عمار أبو هاشم – 73 كجم

علي عبد العال – 81 كجم

عمر الرملي – 90 كجم

فاطمة غانم – 63 كجم

آية جاب الله – 78 كجم

فرح شرف - +78 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو استعدادات قوية قبل المشاركة في بطولة العالم، من خلال معسكرات داخلية واحتكاكات قوية.

وتوج المنتخب الوطني للجودو مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي

يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية

محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية

عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية

عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية

عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية

عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية

أحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية

وجاءت نتائج منتخب الجودو في بطولة أفريقيا للكبار، لتستمر سيطرة الجودو المصري على القارة السمراء، بعد حصد كأس بطولة الناشئين وكأس بطولة الشباب بـ31 ميدالية.