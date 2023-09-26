الأهلى فى المجموعة الرابعة.. والاتحاد فى المجموعة الثانية بالبطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة، بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة.

ووقع الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بجانب فرق ونادى السيب وفريق دينامو والاهلى القطري

بينما يقع الأهلى فى المجموعة الرابعة بجانب فرق مجد طنجة و بيروت وطنجة والاتحاد الليبى

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى