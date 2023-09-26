شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. ميمي عبد الرازق يعلن تشكيل الداخلية أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

ويغيب عبد العزيز السيد زيزو صاحب هدف الفوز في الجولة الأولي عن لقاء اليوم بسبب الإصابة في العضلة الضامة.