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وادى دجلة يهزم مصر المقاصة بهدفين لهدف بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - فاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط فى صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط . 

أحرز هدفى وادى دجلة كلاسين بعد سيطرة تامة من لاعبى الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ، 

وفى الشوط الثانى مال لاعبو وادى دجلة إلى تهدئة الملعب من أجل امتصاص حماس لاعبى مصر المقاصة وخطف الثلاث نقاط حتى نجح لاعبو الأخير في إحراز الهدف الأول ، ولم يستطع اللاعبون إدراك التعادل حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز وادى دجلة وتحقيقه أول ثلاث نقاط له في مسابقة دورى المحترفين .

كانت أقيمت خمس مباريات من الجولة الأولى خلال اليومين الماضيين أنتهت بتعادل السكة الحديد ولافيينا 0/0 ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة النجوم ومكادى ، كما حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه بتروجت الفوز بثنائية على أسوان ، وبترول أسيوط على النصر للتعدين 3 / 1

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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