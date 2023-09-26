شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم مصر المقاصة بهدفين لهدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط فى صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند صفر من النقاط .

أحرز هدفى وادى دجلة كلاسين بعد سيطرة تامة من لاعبى الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ،

وفى الشوط الثانى مال لاعبو وادى دجلة إلى تهدئة الملعب من أجل امتصاص حماس لاعبى مصر المقاصة وخطف الثلاث نقاط حتى نجح لاعبو الأخير في إحراز الهدف الأول ، ولم يستطع اللاعبون إدراك التعادل حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا فوز وادى دجلة وتحقيقه أول ثلاث نقاط له في مسابقة دورى المحترفين .

كانت أقيمت خمس مباريات من الجولة الأولى خلال اليومين الماضيين أنتهت بتعادل السكة الحديد ولافيينا 0/0 ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة النجوم ومكادى ، كما حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه بتروجت الفوز بثنائية على أسوان ، وبترول أسيوط على النصر للتعدين 3 / 1 .