شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة ندوات المرشحين في الزمالك ومواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، المرشحين في الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بالقيمة المطلوب سدادها من أجل عقد ندوات داخل القلعة البيضاء.

كما أخطرت لجنة إدارة الزمالك المرشحين بمواعيد تلك الندوات، وطرق الحجز حتى يتم تنظيم تلك العملية قبل البدء بها.

وجاءت رسالة إدارة الزمالك للمرشحين في الانتخابات كالتالى:

السادة الأفاضل مرشحى نادى الزمالك الكرام

حجز ندوات المرشحين بأسبقية الحجز وبتسلسل رقم إيصال السداد

قيمة الندوة الفردية 15000 جنيه

قيمة الندوة لأكثر من مرشح 50000 جنيه

ومواعيد الندوات لمدة ساعه

من 5.00 : 6.00

من 6.30 : 7.30

من 8.00 : 9.00

من 9.30 : 10.30

يقدم الطلب ومرفق به إيصال السداد

ولكم جميعا الشكر والتقدير وبالتوفيق لجميع المرشحين