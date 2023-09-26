شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو قلاوة رجل مباراة سموحة وبلدية المحلة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو قلاوة لاعب سموحة، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام بلدية المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل،وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

وافتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

بهذه النتيجة تصدر فريق سموحة ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط مؤقتاً، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، والفوز على بلدية المحلة اليوم فى الجولة الثانية

بينما يحتل فريق بلدية المحلة المركز التاسع في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، ثم خسارة اليوم أمام سموحة.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: محمد المغربى، أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد،الوسط: حمدى علاء، أحمد خالد، لحسن دهدوه، مصطفى البدرى، عمرو قلاوة،الهجوم: فادي فريد.

ودخل بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود ماهر،الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن، الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني، الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.